На нигерийского форварда скидок не будет.
Виктор Осимхен, Getty Images
26 января 2022, 17:27
Наполи установил ценник на Виктора Осимхена — сообщает Gazzetta dello Sport.
Руководство клуба считает, что 23-летний нападающий пережил период адаптации а Италии, перенес несколько травм, переболел коронавирусом и теперь будет только расти к цене.
Интерес к нигерийцу уже проявляют ряд клубов АПЛ.
Осимхен провел 18 матчей (10 голов) в составе национальной сборной Нигерии и выступал за Вольфсбург (16 матчей во всех турнирах, 0 голов), Шарлеруа (36, 20), Лилль (38, 18) и Наполи (46, 19).