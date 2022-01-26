Италия

На нигерийского форварда скидок не будет.

Наполи установил ценник на Виктора Осимхена — сообщает Gazzetta dello Sport.

Руководство клуба считает, что 23-летний нападающий пережил период адаптации а Италии, перенес несколько травм, переболел коронавирусом и теперь будет только расти к цене.

Интерес к нигерийцу уже проявляют ряд клубов АПЛ.

Осимхен провел 18 матчей (10 голов) в составе национальной сборной Нигерии и выступал за Вольфсбург (16 матчей во всех турнирах, 0 голов), Шарлеруа (36, 20), Лилль (38, 18) и Наполи (46, 19).