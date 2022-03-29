Италия

Діючому чемпіону Італії потрібні гроші.

Під час літнього трансферного ринку Інтер має намір зібрати гроші на нові трансфери, але так, щоб зберегти лідерів першої команди — повідомляє Calciomercato.com.

Керівництво Інтера вирішило відмовитися від практики минулого літа, коли були продані Лукаку та Хакімі, а зробити ставку на продаж молодих гравців.

Першими претендентами на зміну прописки є Самуеле Мулатт'єрі, Себаст'яно Еспозито, Мікеле Ді Григоріо, Лоренцо Пірола, Люс'єн Агуме, Андреа Пінамонті, Гаетано Орістаніо та Філіп Станкович.

Мартіна Сатріано, який грає у оренді за Брест та був признаний найкращим гравцем лютого у Франції, Інтер планує й на сезон-2022/23 віддати до оренди.