Нова угода розрахована до 2026 року.
Марцело Брозович, фото ФК Інтер
23 марта 2022, 17:32
Інформацію про підписання нового контракту з Марцело Брозовичем підтвердив офіційний сайт клубу.
Дія контракту розрахована до червня 2026 року. Щорічна зарплатня становитиме 6 мільйонів євро плюс бонуси.
29-річний півзахисник провів 70 матчів (7 м'ячів) за національну збірну Хорватії та грав за Хрватскі Драговоляц (23 матчі в усіх турнирах, 1 гол), Локомотиву (34, 6), Динамо Загреб (99, 13) та Інтер (279, 25).
Раніше повідомлялося, що захисник Інтера Мілан Шкрініар визнаний найкращім гравцем Словаччини.