Италия

Чемпіон Італії намагається знизити ціну на півзахисника Роми.

Інтер має намір почати переговори з Ромою по трансферу Жордана Верету — резюмує Football Italia повідомлення в італійських ЗМІ.

Влітку Інтер залишать Матіас Весіно та Артуро Відаль, тож Сімоне Індзагі бачить у Верету майбутнього партнера Марцело Брозовича.

Рома не проти продати француза, але вимагає за 29-річного півзахисника 15 мільйонів євро, що не влаштовує Інтер.

Також Верету цікавляться Наполі та клуби з АПЛ.

Верету провів 5 матчів (0 голів) за національну збірну Франції та грав за Нант (146 матчів в усіх турнирах, 15 голів), Астон Віллу (29, 0), Сент-Ет'єн (43, 4), Фіорентину (75, 15) та Рому (120, 22).