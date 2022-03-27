Чемпіон Італії намагається знизити ціну на півзахисника Роми.
Жордан Верету, Getty Images
27 марта 2022, 14:08
Інтер має намір почати переговори з Ромою по трансферу Жордана Верету — резюмує Football Italia повідомлення в італійських ЗМІ.
Влітку Інтер залишать Матіас Весіно та Артуро Відаль, тож Сімоне Індзагі бачить у Верету майбутнього партнера Марцело Брозовича.
Рома не проти продати француза, але вимагає за 29-річного півзахисника 15 мільйонів євро, що не влаштовує Інтер.
Також Верету цікавляться Наполі та клуби з АПЛ.
Верету провів 5 матчів (0 голів) за національну збірну Франції та грав за Нант (146 матчів в усіх турнирах, 15 голів), Астон Віллу (29, 0), Сент-Ет'єн (43, 4), Фіорентину (75, 15) та Рому (120, 22).