Италия

Джузеппе Сала заперечує те, що він є противником нового стадіона.

Міський голова Мілану Беппе Сала вважає, що самі клуби, а не муніціпалітет, винні в тому, що є затримки в реалізації проєкту La Cattedrale.

"З цього питання немає ніякого прогресу, — цитує мера Calcio e Finanza. — Я не хочу вести порожні позмови. Впевнений, що все треба робити за правилами. Це не я вигадав “громадськи слухання”, вони є, подобається вам чи ні. Я знаю одне: я ніколи жодного слова не сказав проти нового стадіона”.

“В нас є угода про будівництво, підписана клубами, тож діємо за планом. До речі, стадіон — не єдине, що стоїть на порядку денному в мерії. Наразі ми збираємо та відправляємо допомогу для України...”

“Якщо опублікувати все, що говориться в “неофіційних” бесідах, то це буде книга на 1000 сторінок. Тож давайте говорити про офіційні кроки. Я не можу примусити Мілан та Інтер залишитися в місті. Але я знаю, що новий стадіон ми збудуємо”.

Раніше повідомлялося, що Мілан та Інтер готові перебратися в Сесто Сан-Джованні — передмістя Мілану.