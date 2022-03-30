Италия

Захисник Роми бажає повернутися у гру до завершення сезону.

Леонардо Спінаццола отримав дозвіл від лікарів повернутися до тренувань — повідомила Gazzetta dello Sport.

Після 272-денного лікування захисник Роми сможе розпочати підготовку з початком квітня та може встигнути досягти необхіднидного рівня для того, щоб вийти на поле до закінчення сезону-2021/22.

29-річний лівий захісник провів 18 матчів у складі національної збірної Італії (0 голів) та грав за Емполі (8 матчів в усіх турнирах, 1 гол), Віртус Ланчано (3, 0), Сієну (26, 1), Аталанту (62, 2), Віченцу (10, 0), Перуджу (36, 0), Ювентус (12, 0) та Рому (71, 4).

Спінаццола мріяв відновитися до ЧС-2022, але Італія туди не Їде.