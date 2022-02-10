Италия

Вингер Ромы оправился от тяжелой травмы сухожилья.

Полузащитник Ромы Леонардо Спинаццола вскоре вернется к тренировкам в общей группе после операции.

Футболист получил разрыв сухожилья в матче Евро-2020 и долгое время восстанавливался после операции. По информации Sky Italia, хавбек уже долгое время занимается индивидуально и после консультации врачей, которая назначена на завтра, сможет вернутся в общую группу.

Таким образом, Спинаццола может принять участие в матче 25 тура Серии А против Сассуоло, который состоится в воскресение в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что помимо возвращения хавбека в строй, для фанатов Ромы есть и плохие новости — команда из-за травмы на месяц потеряла Роджера Ибаньеса.

Ранее сообщалось, что другой полузащитник Ромы привлек внимание Ювентуса и Тоттенхэма.