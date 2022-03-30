Италия

Італійський клуб може здійснити декілька трансферів з Реалу.

Мілан націлився на декілька футболістів з мадридського Реалу.

"Россонері" зацікавлені в підписанні Браіма Діаса, Едена Азара та Луки Йовіча, повідомляє Calciomercato.

Браім Діас виступає за Мілан на правах оренди та сам не проти підписати повноцінну угоду з італійським клубом. Також клуб хоче підписати Едена Азара та Луку Йовіч.

Очікується, що Паоло Мальдіні проведе перемовини з іспанським клубом та сторони зійдуться на ціннику в 22 млн євро за Діаса.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл проявляє інтерес до захисника Мілана Алессіо Романьолі.