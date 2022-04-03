Италия

Парижани з останніх сил змагаються за підписання нової угоди з гравцем.

Чинний контракт нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе завершується вже влітку цього року, тому "червоно-синім" доводиться ламати голову над тим, як продовжити взаємини з одним зі своїх найбільш статусних виконавців.

Існує інформація, що буцімто 23-річний футболіст уже зміг домовитися про перехід до мадридського Реалу після закінчення сезону, однак керівництво флагмана Ліги 1 жодним чином на неї не зважає.

Ба більше — ПСЖ, як повідомляє французька преса, хоче спробувати один із останніх найбільш вагомих кроків у своєму арсеналі, передавши Кіліану капітанську пов’язку від бразильського захисника Маркіньоса, аби ще більше підкреслити його вагу в команді Маурісіо Почеттіно.

У поточному сезоні на рахунку Мбаппе 26 голів та 17 гольових передач у 37 матчах.