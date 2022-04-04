Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

Рома в рамках 31-го туру італійської Серії A в гостьовому поєдинку проти генуезької Сампдорії зуміла здобути мінімальну перемогу за рахунок влучного пострілу Генріха Мхітаряна в середині першого тайму, після чого важко відбивалася від спроб суперників відігратися до кінця гру.

Огляд матчу:

Сампдорія — Рома 0:1

Гол: Мхітарян, 27

Сампдорія: Аудеро — Берешиньскі, Коллі, Феррарі (Йосіда, 90+1), Мурру (Ауджелло, 60) — Кандрева, Рінкон (Роналду Вієйра, 60), Сенсі (Куальярелла, 46), Торсбі (Трімболі, 73) — Сабірі, Капуто.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібан’єс Рожер, — Карсдорп, Крістанте, Сержиу Олівейра (Бове, 90+2), Залевскі (Вінья, 81) — Мхітарян, Пеллегріні (Кумбула, 90+3) — Абрахам (Шомуродов, 81).

Попередження: Берешиньські, Сабірі — Ібаньєс, Олівейра, Пеллегріні.