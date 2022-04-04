Италия

Керманич Ювентусу прокоментував поразку від Інтера.

Туринський Ювентус у домашньому Derby d'Italia в рамках 31-го туру італійської Серії A мінімально поступився міланському Інтеру перед очима власних фанатів (0:1).

Ювентус — Інтер 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі після закінчення гри розповів про свої враження від побаченого у діях власних футболістів.

"Давайте не говоритимемо те, що зараз не допоможе — не будемо оцінювати роботу арбітрів. Про гру можемо поговорити із задоволенням, бо це був справжній спектакль. Це був гарний виступ моєї команди, ми зіграли в видовищний футбол, завдали багато ударів по воротах, тому дуже шкода визнавати поразку.

Ювентус прогресує. У нашій грі було багато вертикальних передач, тому ми підібрали найкращу пару нападників для них та суттєво покращилися з точки зору техніки.

Після цієї гри, люди нарешті можуть сказати, що Ювентус остаточно вибув із гонки за скудетто! Нам просто потрібно набрати якомога більше очок, щоб зайняти четверте місце, а потім підготуватися до сильного старту в наступному сезоні.

На той момент ми працюватимемо разом уже рік, тому почнемо намагатися виграти скудетто. Звичайно, цього року ми погано почали і довелося надолужувати багато ігор. Ми також програвали через окремі випадки у великих матчах.

Ми повинні бачити, що склянка наполовину повна, ми стаємо командою, у нас усе ще є реальні можливості для покращення, і нам потрібно працювати над подальшим посиленням цих аспектів.

Щодо відходу Дібали влітку, я ще маю зустрітися з клубом, щоб обговорити ситуацію. Після цього матчу точно не найкращий час для цієї зустрічі.

Минулої ночі я переглядав нашу гру в Лізі чемпіонів, і вона була дуже схожа, у нас теж було багато моментів, але ми не забили. Я хотів переконатися, що люди справедливо оцінюють наш виступ, але вони навіть поруч із цим не стояли.

У мене був лише один сумнів у півзахисті, але сьогодні ввечері Рабйо показав неймовірну гру. Його багато критикували, але сьогодні він був чудовий. Закарія також провів відмінну гру, вийшовши замість Локателлі, оскільки кожного разу, коли він грає, він має, як мінімум, одну можливість забити гол.

Щодо Локателлі, то йому розбили голову, проте проблема була в коліні. Щось схоже на пошкодження бокової зв’язки. Він буде відсутнім 20 днів", — заявив італійський спеціаліст.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях проти сардинського Кальярі.