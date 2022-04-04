Италия

Фінансовий скандал в туринському клубі набирає обертів.

Пара центральних захісників туринського Ювентуса була викликана до прокуратури Італії щодо фінансових зловживань та фіктивних угод клубу.

Зранку свої свідчення дав Хуан Куардадо, а вже пообідні в прокуратуру прибули й захисники, повідомляє Sky Italia.

Керівництво Ювентуса підозрюється в створенні фіктивних рахунків а також створенні рахунку-фактури за угоду, якої не існує. Окрім того, босси "старої синьори" намагались ухилитися від сплати податків, в тому числі через те, що в офіційних документах зарплатня провідних гравців була занижена.

Відзначимо, що раніше свої свідчення дав Пауло Дібала.