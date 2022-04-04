Фінансовий скандал в туринському клубі набирає обертів.
леонардо бонуччі, getty images
04 апреля 2022, 17:40
Пара центральних захісників туринського Ювентуса була викликана до прокуратури Італії щодо фінансових зловживань та фіктивних угод клубу.
Зранку свої свідчення дав Хуан Куардадо, а вже пообідні в прокуратуру прибули й захисники, повідомляє Sky Italia.
Керівництво Ювентуса підозрюється в створенні фіктивних рахунків а також створенні рахунку-фактури за угоду, якої не існує. Окрім того, босси "старої синьори" намагались ухилитися від сплати податків, в тому числі через те, що в офіційних документах зарплатня провідних гравців була занижена.
Відзначимо, що раніше свої свідчення дав Пауло Дібала.