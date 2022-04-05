Италия

Тренер-ветеран вважає Мілан фаворитом Серії А.

Незважаючи на втрату очків у матчі з Болон'єю, Клаудіо Ран'єрі вважає шанси Мілана на “скудетто” найбільшими.

“Перш за все, хочу сказати, що Ювентус вже втратив шанси повернути чемпіонський титул, — цитує Ран'єрі Gazzetta dello Sport. — Я навіть не уявляю, який “катаклізм” має статися, щоб Ювентус повернувся до цієї боротьби”.

“Наполі та Інтер суттєво покращили своє становище, але вважаю, що зараз Мілан є хазяїном становища, та все залежить тільки від нього”.

“Особливо хочу відмітити Стефано Пьолі, якого я тренував протягом двох років. Я, звісно, не міг знати, що він стане таким спеціалистом, але вже тоді було помітно, що він дуже добре розуміє, що він має робити на полі та як діяти, щоб досягти максимума. Комусь з гравців потрібно було пояснювати по десять разів, а Стефано одразу знав, що треба робити”.

Після 31 туру Мілан випереджає на 1 очко Наполі та на 4 очки Інтер (у Інтера матч у запасі).