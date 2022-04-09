Закінчився поєдинок чемпіонату Італії.
Інтер, getty images
09 апреля 2022, 20:57
В рамках 32 туру італійської Серії А Інтер вдома переміг Верону із рахунком 2:0.
Команда Індзагі знову повернулась у чемпіонську гонку. Авторами голів поєдинку стали Барелла та Джеко. Наразі Інтер займає другу позицію.
Інтер — Верона 2:0
Голи: Барелла, 22, Джеко, 30
Інтер: Ханданович, Думфріс, де Врей ( Д`Амброзіо, 46), Шкріньяр, Дімарко ( Бастоні, 66), Перішич, Брозович, Чалханоглу ( Гальярдіні, 84), Барелла ( Відаль, 65 ), Корреа, Джеко .
Верона: Монтіпо, Фараоні ( Депаолі, 62), Чеккеріні ( Шутало, 82), Гюнтер, Казале, Лазович ( Канчельєрі, 82), Тамез, Бесса ( Лазанія, 62), Іліч, Капрарі, Симеоне.
Попередження: Думфріс, Брозович.