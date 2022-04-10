Италия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Серії A.

Туринський Ювентус у рамках 32-го туру італійської Серії A знову був близьким до несподіваної втрати очок у матчі проти команди з підвалин турнірної таблиці, проте зумів вирівняти становище під завісу гри.

Огляд матчу:

Кальярі — Ювентус 1:2

Голи: Жоао Педро, 10 — Де Лігт, 45, Влахович, 75

Кальярі: Краньо — Карбоні, Ловато, Альтаре, Белланова, Лікояніс (Оберт, 79) — Дейола (Кейта, 79), Марін, Далберт (Рог, 58) — Жоао Педро, Паволетті (Перейро, 67).

Ювентус: Щесни — Пеллегріні, Кьєлліні, Де Лігт, Даніло — Рабьо (Бернардескі, 68), Закарія, Артур, Куадрадо — Влахович, Дібала (Кін, 81).

Попередження: Лікояніс

Джерело: MEGOGO