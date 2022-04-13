Италия

Головний тренер римлян склав список необхідних виконавців.

Мауріціо Саррі залишився незадоволеним зимовим трансферним вікном і висловив невдоволення керівництву Лаціо.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, головний тренер тепер хоче, щоб клуб влітку підписав півзахисника Аллана та форварда Дріса Мертенса, з якими працював у Наполі.

Крім того, Мауріціо Саррі хоче бачити у своїй команді Емерсона, котрий виступає за Ліон на правах оренди.

Нагадаємо, що Саррі продлить контракт із Лаціо, якщо отримає гарантії на літній трансферний ринок.