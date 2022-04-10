Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 32 туру італійської Серії А Лаціо здобув у гостях впевнену перемогу над Дженоа.

Команда Мауріціо Саррі відправила у ворота господарів аж чотири м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для того, щоб набрати у свою скарбничку три очки.

Примітно, що для Дженоа це стало другою поразкою поспіль у Серії А, а до цього "грифони" продемонстрували серію з семи нічиїх та однієї перемоги.

Огляд матчу:

Дженоа — Лаціо 1:4

Голи: Патрік 68 (автогол) — Марушич 31, Іммобіле 45+1, 63, 76

Дженоа: Сірігу, Хефті, Естігор, Максімовіч, Васкес (Крішито 65), Бадель (Френдруп 74), Портанова (Екубан 46), Гальдамес, Амірі (Гудмундссон 82), Мелегоні (Йєбоа 65), Пікколі

Лаціо: Стракоша, Лаццарі (Хюсай 83), Патрік, Ачербі, Марушич, Лейва (Катальді 54), С. Мілінковіч-Савіч, Луїс Альберто (Башич 72), Феліпе Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї (Педро 72)

Попередження: Лейва