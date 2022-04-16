Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Мілан у 33-му турі італійської Серії А на власному полі приймав генуезьку Дженоа, забивши у ворота суперників на початку першого та кінці другого таймів, проте цього усе одно не вистачило "россонері" для того, аби повернути собі першу сходинку турнірної таблиці.

Огляд матчу:

Мілан — Дженоа 2:0

Голи: Леау, 11, Мессіас, 87

Мілан: Меньян — Калулу, Томорі, Габбія (Круніч, 74), Ернандес — Кессьє, Беннасер, Тоналі — Салемакерс (Жуніор Мессіас, 61), Жиру (Ребіч, 62), Рафаел Леау.

Дженоа: Сірігу — Хефті, Бані, Естігор, Васкес — Бадель, Гальдамес, Амірі (Гудмундссон, 72), Френдруп (Йебоа, 72) — Екубан (Мелегоні, 55), Пікколі (Дестро, 55).