До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.
Мілан — Дженоа, Getty Images
16 апреля 2022, 07:30
Мілан у 33-му турі італійської Серії А на власному полі приймав генуезьку Дженоа, забивши у ворота суперників на початку першого та кінці другого таймів, проте цього усе одно не вистачило "россонері" для того, аби повернути собі першу сходинку турнірної таблиці.
Огляд матчу:
Мілан — Дженоа 2:0
Голи: Леау, 11, Мессіас, 87
Мілан: Меньян — Калулу, Томорі, Габбія (Круніч, 74), Ернандес — Кессьє, Беннасер, Тоналі — Салемакерс (Жуніор Мессіас, 61), Жиру (Ребіч, 62), Рафаел Леау.
Дженоа: Сірігу — Хефті, Бані, Естігор, Васкес — Бадель, Гальдамес, Амірі (Гудмундссон, 72), Френдруп (Йебоа, 72) — Екубан (Мелегоні, 55), Пікколі (Дестро, 55).
Джерело: MEGOGO