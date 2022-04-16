Италия

Керманич Аталанти прокоментував власне становище в клубі.

Бергамаська Аталанта останнім часом потрапила до ланцюжку незадовільних результатів, нещодавно достроково завершивши виступи в Лізі Європи УЄФА на стадії чвертьфіналу, а також утративши позиції в національній першості.

Головний тренер "оробічі" Джан П’єро Гасперіні під час спілкування з журналістами прокоментував поточний стан власної команди.

"Ми повинні бути задоволені шляхом, що вже встигли подолати. Якщо і є якісь шкодування, то це лише тому, що ми відчували, що можемо грати краще. Зараз нам чогось не вистачає у фазі реалізації в порівнянні з минулими сезонами.

У матчі-відповіді проти РБ Лейпциг нам не вистачило динамічної гри яка могла б змінити становище. Під час матчів у єврокубках це працює тільки так.

Дивно те, що рефері дав фол за руку, притиснуту до тіла, в одному епізоді, а потім прийняв інше рішення стосовно пенальті у ворота суперників. Певна річ, що то було пенальті. Рефері тільки заплутав сам себе своїми рішеннями.

Тепер, ми зобов'язані намагатися пробитися до Ліги чемпіонів на наступний рік. Ми маємо ще сім ігор для цього, і ми знаємо, що нам потрібна серія з успішних матчів. Лише так ми зможемо повернутися до єврокубків. Ми маємо бути готові к зустрічі в понеділок.

Очевидно, що оцінка наших виступів буде залежати від того, як завершиться чемпіонат. Аталанта у Лізі чемпіонів та у Лізі Європи показала відмінні результати.

У чемпіонаті ми були екстраординарними у першому колі, а у другому у нас був спад через травми власні помилками. Тепер у нас новий склад, будуть нові плани, а наприкінці чемпіонату будуть зроблені оцінки. Тоді у клубі кожен скаже, чим він хоче займатися і які наші загальні цілі.

Ми всі були архітекторами того, що було зроблено до цього. Це подорож довжиною у шість років. Як і кожного сезону, наприкінці ми зустрінемося разом із керівництвом. Вони вислухають мої ідеї.

Цього року є певні нюанси. Я б не став дивитися на сезон із точки зору невдач, тому що в Європі команда виступила дуже добре. Ми бачимо нові цілі та нові стратегії клубу. У потрібний момент я розповім про власні ідеї. Проте ми виходимо з командної бази, яка має власну цінність. Звичайно, 6 років — це вже довгий термін, але перспективи не такі вже й погані.

Із того часу, як він президент клубу приїжджав до нас востаннє, не було жодної можливості більше дізнатися один про одного. Коли настане час, ця зустріч станеться. На сьогодні, ми все ще граємо у цьому сезоні, ми не здамося, бо це закладено в характері команди.

Я хочу залишатися у клубі доти, доки він цього потребує. Утім, у мене поки що є ентузіазм щось побудувати тут, а потім піти до іншого клубу, щоб ще пограти в ігри, подібні до сьогоднішніх, бо багато інших клубів не мають можливості не дивитися їх із дому", — заявив італійський фахівець.

Бергамаська Аталанта найближчий матч проведе на власному полі — проти Верони 18 квітня.