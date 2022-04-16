Италия

Міланський клуб відзначився цікавим досягненням у рядовому матчі Серії A.

У рамках 33-го туру італійської Серії A міланський Інтер зумів на виїзді обіграти Спецію (3:1), завдяки чому піднявся на перший рядок турнірної таблиці національної першості.

Спеція — Інтер 1:3 Відео голів та огляд матчу

Окрім просування вперед на шляху до захисту титулу, "змії" також встановили доволі цікаве статистичне досягнення.

Як повідомляє італійський журналіст Джузеппе Пасторе, Інтер став першою командою, яка здолала кожного з 66 інших учасників Серії A на їх полі.

Для цього, окрім перемоги над Спецією, міланському клубу знадобилося також у поточному сезоні обіграти Салернітану.

Найбільші шанси досягти цієї цілі є в туринського Ювентуса, проте йому ще треба дочекатися повернення Тревізо та Мессіни до "еліти" італійського футболу.