Италия

Нападник Ювентусу прокоментував вихід до фіналу Кубку Італії.

Туринський Ювентус на власному полі зумів здобути перемогу над Фіорентиною в матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії (2:0), завдяки чому остаточно забронював за собою путівку до вирішальному поєдинку.

Ювентус — Фіорентина 2:0 Відео голів та огляд матчу

Нападник "Старої Синьйори" Федеріко Бернардескі, який забив перший гол своєї команди в цій зустрічі, після завершення гри прокоментував хід подій.

"Я щасливий, бо до цього не грав протягом трьох місяців через складну травма. Але зараз я відновився і радий, що ми змогли вийти до фіналу.

Нам дуже був потрібен цей вечір перед нашими шанувальниками, оскільки вони надають нам наснаги на подальшу боротьбу.

У Кубку тільки найкращі команди доходять до кінця. Інтер — дуже сильний суперник, проте й Ювентус не є простим опонентом.

Щодо мого контракту, то ні, цей мій перформанс не був своєрідним прощанням із клубом. Є сезон, який нам потрібно завершити якнайкраще. Ще є певні можливості здобути бодай один трофей", — заявив італійський виконавець.

Міланський Інтер та туринський Ювентус розіграють поміж собою Кубок Італії на Стадіо Олімпіко 11 травня.