Италия

"Орли" хочуть підписати півзахисника Роми.

Лаціо розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, "орли" розпочали переговори з Генріхом Мхітаряном, контракт якого з Ромою добігає кінця.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 36 матчів у футболці Роми, в яких він забив три м'ячі, а також віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, що Рома продвинулась в перемовинах із Мхітаряном щодо нового контракту.