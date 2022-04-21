"Орли" хочуть підписати півзахисника Роми.
Генріх Мхітарян, getty images
21 апреля 2022, 21:28
Лаціо розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, "орли" розпочали переговори з Генріхом Мхітаряном, контракт якого з Ромою добігає кінця.
У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 36 матчів у футболці Роми, в яких він забив три м'ячі, а також віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, що Рома продвинулась в перемовинах із Мхітаряном щодо нового контракту.