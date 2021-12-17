Лига наций

Лидер сборной Армении подвел итоги жеребьевки Лиги наций.

Полузащитник итальянской Ромы и сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций, по итогам которой соперниками его команды стали — Украина, Шотландия и Ирландия.

"Думаю, это не самая легкая группа, впрочем, нам могли попасться и более сложные соперники. Мы очень хорошо знаем Ирландию, можно сказать, что у нас очень хорошие воспоминания. Мы впервые сыграем против Шотландии, и это тоже будет непросто.

Что касается сборной Украины, то в 90-х и в 2000-х наша команда неоднократно играла с ними, проведя восемь матчей. Несмотря на то, что в последнее время жребий не сводил нас вместе, мы очень хорошо знаем возможности украинцев.

Я думаю, а также уверен, что мы можем бороться с этими командами и преподнести сюрпризы. Если мы сможем сохранить свое место в лиге B, то это будет неплохой результат", — приводит слова Мхитаряна пресс-служба Федерации футбола Армении.

Ранее своими мыслями относительно жеребьевки Лиги наций поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.