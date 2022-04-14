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Бельгійський форвард Челсі хоче закінчити там, де розпочав.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку повідомив, де планує завершити свою професійну кар'єру.

“Гравця, яким я став зараз, першим побачив Жан Кіндермарс — керівник молодіжного сектору Андерлехту, — сказав Ромелу під час спеціального випуску ФІФА ТВ. — Андерлехт завжди був моїм домом, тож, свого часу я повернусь додому, де меня люблять, щоб поставити крапку”.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ розпочав перемовини з Челсі стосовно трансферу Лукаку.

28-річний форвард провів 101 матч у складі національної збірної Бельгії (68 голів) та грав за Андерлехт (98 матчів в усіх турнирах, 41 гол), Челсі (51, 12), Вест Бромвіч (38, 17), Евертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) та Інтер (95, 64).