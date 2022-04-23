Италия

Аргентинець може прийти до чемпіона Італії в оренду.

Інтер зробив запит стосовно оренди Родріго Де Пауля у Атлетико — повідомляє Gazzetta dello Sport.

27-річний аргентинець перейшов в Удінезе минулого літа за 35 мільйонів євро, але лідером команди не став.

Сам гравець у захваті від можливості повернутичя до Італії, але Інтер не хоче одразу вести перемовини про придбання.

Де Пауль провів 39 матчів у складі національної збірної Аргентині (2 голи) та грав за Расінг (73 матчів в усіх турнірах, 7 голів), Валенсію (44, 2), Удінезе (184, 34) та Атлетіко (43, 2).