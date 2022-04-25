Италия

Керманич Мілану прокоментував перемогу над Лаціо.

У 34-му турі італійської Серії A Мілан у важкому протистоянні на головній арені країни здолав римський Лаціо за рахунок голу в компенсований час (2:1).

Лаціо — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "россонері" Стефано Пьолі після завершення гри прокоментував звитягу власної команди.

"Цілком логічно бути щасливим і задоволеним цією грою та нашими вболівальниками, які вкотре показали себе фантастичним чином.

Я дуже пишаюся своїми гравцями, і, якби я був на їхньому місці, я розлютився б, тому що люди не надають їм належної поваги. Протягом багатьох років вони зарекомендували себе на найвищому рівні.

Ми спробуємо виграти всі ігри, що залишилися. Можливо, нам це не вдасться, але ми докладемо всіх зусиль зі свого боку.

Ми погано розпочали гру та пропустили гол, якого можна було уникнути, але потім показали свою здатність повернутися на правильний шлях, залишатися у грі та продовжувати йти до перемоги. Лаціо створював нам проблеми, тому що це хороша команда, але зрештою ми зробили ще один важливий крок уперед.

Ми знаємо, що це непростий список матчів, і все, що ми можемо зробити, — це йти від однієї гри до іншої і намагатися зробити все, що в наших силах.

У другому таймі ми висунули крайніх захисників уперед, Тоналі мав сидіти глибше, але коли ви відчуваєте цей момент, ви може його використати. Я сказав своїм гравцям бути рішучими, лютими та створити вирішальний момент.

Ми ще раз показали, що вірили до кінця, тому що відчували, що можемо перемогти, зрештою створивши багато моментів.

Важливо те, що ми займаємо місце в Лізі чемпіонів. У цей же час, але минулого сезону, ми не були впевнені в тому, що потрапимо в четвірку найкращих, тому це свідчить про наш прогрес.

Ще потрібно піднятися на кілька сходинок, але саме вони дадуть нам найбільше задоволення. Ви не знайдете команду з таким низьким середнім віком у Серії А, яка кидає виклик у боротьбі за скудетто. Усі вони — лідери, вкладають у свою роботу стільки пристрасті та позитиву, що нам потрібно отримувати від цього задоволення.

Посеред тижня ми отримали порцію розчарування, цього не можна заперечувати, оскільки ми знаємо, наскільки важливе для вболівальників дербі, а ми власне хотіли вийти у фінал Кубка Італії. Ми завжди вставали на ноги після поразок і використовували цю енергію для наступних випробувань, тому ми продовжуватимемо це робити й надалі", — заявив італійський фахівець.

Мілан у наступному турі буде приймати на власному полі Фіорентину.