Италия

Жива легенда андалузького клубу.

Напередодні андалузька Севілья припустилася суттєвої похибки, на власному полі втративши дорогоцінні очки в протистоянні проти Кадіса в рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги (1:1).

Севілья — Кадіс 1:1 Відео голів та огляд матчу

Незважаючи на результат зустрічі, вона точно ввійде в перелік персональних досягнені захисника "нервіонців" Хесуса Наваса, який у звітній вечір з’явився на полі в 600 раз за часи своїх виступів у складі Севільї.

36-річний виконавець є вихованцем Севільї, присвятивши 20 років своєї професійної кар’єри цьому клубові, із нетривалою перервою в чотири роки виступів у складі англійського Манчестер Сіті (183 матчі).

Зауважимо, що найближчим до Наваса за цим показником у історії Севільї є Пабло Бланко, проте він уже відстає від Хесуса більш ніж на 150 ігор.

У поточному сезоні на рахунку вікового виконавця вже 28 ігор та три гольові передачі.