Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

У стартовому матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги андалузька Севілья на власному полі не змогла обіграти Кадіс, хоча й забила ще на початку гри зусиллями Юсефа Ен-Несірі, через що підставила під черговий удар власні позиції в боротьбі за другу сходинку турнірної таблиці.

Огляд матчу:

Севілья — Кадіс 1:1

Голи: Ен-Несірі, 7 — Перес, 66

Севілья: Буну – Навас (Іван Ромеро, 83), Дієго Карлос, Кунде, Акунья – Ракітич (Ділейні, 57), Гомес – Ламела (Корона, 57), Окампос, Жордан (Олівер Торрес, 71) – Ен-Несірі.

Кадіс: Ледесма — Акапо, Ернандес, Фалі Хіменес, Еспіно — Хосе Марі (Сан-Еметеріо, 69), Алекс Фернандес, Йонссон (Негредо, 79) — Алехо (Аларкон, 85), Лукас Перес (Сальві Санчес, 84), (Арсамендія, 84).

Попередження: Гомес, Навас — Йонссон.