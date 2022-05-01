Италия

Керманич римського клубу прокоментував поточну форму команди.

Напередодні римський Лаціо у важкому гостьовому поєдинку в рамках 35-го туру італійської Серії A зумів відіграти одразу три пропущені м’ячі від Спеції, та ще й примудрився вирвати підсумкову перемогу (4:3).

Спеція — Лаціо 3:4 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після звітної зустрічі спробував пояснити причини значної кількості пропущених м’ячів власною командою в поточному сезоні.

"На мою думку, ми зіграли в дуже гарний футбол сьогодні, створили багато моментів, але, на жаль, зробили помилки, які залишали шанси нашим суперникам.

Ми тричі відставали за рахунком, але жодного разу не втратили організованість. Це — позитивний сигнал, але якщо ви допускаєте подібні помилки, то стає важко досягти результату проти суперників вище рівнем, аніж Спеція.

Ми помилялися під час побудови власних атак, тому це були не тактичні ситуації. Чесно кажучи, я хотів би, щоб ми пропускали менше голів.

Прикро, що існує така ситуація, коли фанати не довіряють Ачербі, який сьогодні приніс нам перемогу. Він щодня віддає всі сили на тренуваннях. У певні моменти він може перебувати у ліпшій чи гіршій формі, але ви не можете сумніватися в його відданості чи робочій етиці. Він забив чимало м’ячів у якості захисника.

Єдиний спосіб захистити його — говорити про це якомога менше і показати, що в команді нічого не змінилося. Сподіваюся, що це просто тимчасовий протест, і він потроху спаде.

Я думаю, що цей сезон був складнішим, аніж минулого року, оскільки рівень команд у середині таблиці збільшився. Можливо, у нас немає найкращих представників у Лізі чемпіонів, але, якщо дивитися в цілому, то є одразу кілька дуже цікавих клубів у середині таблиці.

Щодо мого майбутнього в Лаціо, то, судячи з того, що я обговорював із президентом, усі ці чутки здаються абсолютним сміттям. Ми не обговорювали що-небудь пов’язане з моєю подальшою роботою тут. У нас було багато проблем, я думав, що ми їх вирішимо якомога швидше, але зараз команда помітно покращується", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє домашній матч проти генуезької Сампдорії.