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01 мая 2022, 16:58
В рамках 35 туру італійської Серії А туринський Ювентус вдома переміг Венецію з рахунком 2:1.
Перемогу "старій сеньйорі" приніс дубль центрбека Леонардо Бонуччі. В гостей гол на рахунку Арму.
Огляд матчу:
Ювентус - Венеція 2:1
Голи: Бонуччі, 7, 76 — Араму, 71
Ювентус: Щесни — Данілу, Бонуччі, де Лігт, Пеллегріні (Сандро, 58) — Бернардескі (Дібала, 58), Закарія, Міретті (Артур, 79), Рабьо — Влахович (Кьєлліні, 79), Мората (Кін, 69).
Венеція: Мяенпяя — Хапс (Ульманн, 86), Чеккароні, Кальдара, Матею (Окереке, 86) — Ампаду Вакка (Фьорділіно, 37), Чрнігой (Перец, 64) — Кюізанс (Фіїно, 46), Араму — Анрі.
Попередження: Закарія, Пеллегріні, Сандро, Кіїне, Араму, Хапс.