Италия

Маццарі звільнено з посади головного тренера Кальярі

За три тури до закінчення сезону червоно-сині посідають 17 місце у Серії А.

Вальтер Маццарі, Getty Images

Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Вальтера Маццарі. Команда поступилася у семи з восьми останніх матчів в італійській Серії А. У підсумку команда перебуває у зоні вильоту, на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Маццарі очолив Кальярі у вересні минулого року, підписавши трирічний контракт. Свій наступний матч Кальярі проведе проти Салернітани. Гра відбудеться 8 травня.