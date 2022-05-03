Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Вальтера Маццарі.

Команда поступилася у семи з восьми останніх матчів в італійській Серії А. У підсумку команда перебуває у зоні вильоту, на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Маццарі очолив Кальярі у вересні минулого року, підписавши трирічний контракт.

Свій наступний матч Кальярі проведе проти Салернітани. Гра відбудеться 8 травня.