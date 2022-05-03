Италия

Клуб готовий продали влітку свого лідера.

Півзахисник Лаціо та збірної Сербії Сергій Мілінковіч-Савіч може покинути клуб влітку.

Відомо, що керівники Лаціо готові продати свого лідера. Вони розглянуть пропозиції від 70 до 80 мільйонів євро.

Туринський Ювентус — один з лідерів у списку претендентів на гравця. Особисто коуч Юве Массіміліано Аллегрі наполягає на його трансфері, незважаючи на значний інтерес з боку Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

Алегрі вважає, що Ювентус упустив гравця з характеристиками Мілінковича-Савича з тих пір, як Поль Погба покинув клуб у 2016 році.

Цього сезону на рахунку Мілінковіча-Савіча 44 поєдинки в усіх змаганнях, 10 голів та 12 ассистів.