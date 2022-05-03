Клуб готовий продали влітку свого лідера.
Сергій Мілінковіч-Савіч. Getty Images
03 травня 2022, 16:26
Півзахисник Лаціо та збірної Сербії Сергій Мілінковіч-Савіч може покинути клуб влітку.
Відомо, що керівники Лаціо готові продати свого лідера. Вони розглянуть пропозиції від 70 до 80 мільйонів євро.
Туринський Ювентус — один з лідерів у списку претендентів на гравця. Особисто коуч Юве Массіміліано Аллегрі наполягає на його трансфері, незважаючи на значний інтерес з боку Манчестер Юнайтед і ПСЖ.
Алегрі вважає, що Ювентус упустив гравця з характеристиками Мілінковича-Савича з тих пір, як Поль Погба покинув клуб у 2016 році.
Цього сезону на рахунку Мілінковіча-Савіча 44 поєдинки в усіх змаганнях, 10 голів та 12 ассистів.