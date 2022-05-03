Италия

Сардинці здобули нового головного тренера.

Кальярі підписав контракт із Алессандро Агостіні, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Для 42-річного екс-гравця сардинців (з 2004 до 2012 року) це буде перший досвід роботи головним тренером у кар'єрі.

Зазначимо, що Кальярі наразі перебуває на сімнадцятому рядку турнірної таблиці чемпіонату Італії та веде боротьбу за виживання.

Нагадаємо, що для Кальярі це вже друга зміна тренера за сезон — раніше командою керували Леонардо Семплічі та Вальтар Мацаррі.