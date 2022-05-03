Сардинці здобули нового головного тренера.
Алессандро Агостіні, getty images
03 травня 2022, 19:57
Кальярі підписав контракт із Алессандро Агостіні, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.
Для 42-річного екс-гравця сардинців (з 2004 до 2012 року) це буде перший досвід роботи головним тренером у кар'єрі.
Зазначимо, що Кальярі наразі перебуває на сімнадцятому рядку турнірної таблиці чемпіонату Італії та веде боротьбу за виживання.
Нагадаємо, що для Кальярі це вже друга зміна тренера за сезон — раніше командою керували Леонардо Семплічі та Вальтар Мацаррі.