"Россонері" здобули важливу перемогу і залишилися першими.
Фото: twitter.com/acmilan
08 травня 2022, 23:59
У рамках 36 туру чемпіонату Італії Мілан вирушив на виїзд до Вероні.
Колектив Стефано П'олі пропустив першим, однак відігратися не склало особливих труднощів.
Дубль Тоналі допоміг Мілану вийти вперед, остаточно добив суперника гол Флоренці — 3:1.
Верона — Мілан 1:3
Голи: Фараоні, 38 — Тоналі, 45, 49, Флоренці, 86
Верона: Монтіпо, Фараоні (Депаолі, 66), Чеккеріні (Шутало, 79), Гюнтер, Казале (Онгла, 66), Лазович, Тамез, Барак, Іліч, Капрарі, Сімеоне (Лазанья, 72).
Мілан: Меньян, Калабрія (Флоренці, 84), Томорі, Калулу, Ернандес, Круніч (Беннасер, 68), Кессіе, Салемакерс (Жуніор Мессіас, 62), Тоналі, Жиру (Ребіч, 63), Рафаел Леау (Ібрагімович, 84)
Попередження: Фараоні (45), Рафаел Леау (45), Іліч (70).