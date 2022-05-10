Захисник римлян повернувся після тяжкої травми.
Леонардо Спінаццола, getty images
10 травня 2022, 00:07
Рома в рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Італії вирушила в гості до Фіорентини та поступилася з рахунком 0:2.
Під завісу зустрічі Жозе Моуріньо вирішив випустити на поле Леонардо Спінаццола, для якого матч став першим після тривалої паузи.
Італійський захисник отримав серйозну травму, розрив ахіллового сухожилля, у липні 2021 року у матчі проти Бельгії.
Нагадаємо, що Моуріньо хоче забрати лівого захисника Цимікаса з Ліверпуля.