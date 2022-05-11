Италия

"Орли" готують шорт-лист на чергове трансферне вікно.

Лаціо продовжує шукати підсилення на трансферному ринку, яке взимку так і не отримав Мауріціо Саррі.

Одним із таких варіантів "орли" бачать вінгера Ренну Бенджамена Буріжо, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Сторони готові розпочати переговори в найближчі тижні, а сам футболіст не проти спробувати свої сили в чемпіонаті Італії. Окрім того, в послугах Буріжо зацікавлені деякі клуби Іспанії.

В поточному сезоні на рахунку вінгера 45 матчів за Ренн, в яких він забив 10 м'ячів та віддав 15 результативних передач.

Transfermarkt оцінює француза в 15 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Лаціо готови продовжити контракт з одним із своїх захісників.