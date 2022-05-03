Италия

Іспанський захисник може залишитися у стані римлян.

Лаціо розглядає варіанти посилення складу в найближче літнє трансферне вікно, але не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, римляни ведуть переговори про новий контракт із Патріком.

Центральний захисник цього сезону провів 28 поєдинків цього сезону, забивши гол і віддавши результативну передачу.

Нагадаємо, що Саррі продлить контракт із Лаціо, якщо отримає гарантії на літній трансферний ринок.