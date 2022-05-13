Италия

Віце-президент туринців не зміг прийняти поразку в фіналі Кубку Італії.

Туринський Ювентус провів найгірший сезон за останні десять років, не зачепившись за трофеї у цьому розіграші італійських першостей.

В фінальному матчі Кубку Італії "стара синьора" програла міланському Інтеру (2:4), що спровокувало серйозний скандал в колективі, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Віце-президент туринців Павел Недвед зайшов у роздягальню команди після матчу та влаштував серйозні "розбори польотів", накричавши як на гравців, так і на головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Легенда клубу звинуватила у неналежнму відношенні до своєї роботи та неправильному і невідповідному амбіціям клубу настрої. Відзначається, що керівництво клубу також скасувало команді обіцяні вихідні і колектив відправився до Турину на тренування.

Раніше поразку у фіналі прокоментував Массіміліано Аллегрі.