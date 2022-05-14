Италия

Відбувся черговий матч 37 туру італійської Серії А.

У черговому матчі 37 туру італійської Серії А Емполі на своєму полі поділив очки із Салернітаною.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Господарі відкрили рахунок на 31 хвилині, коли результативним ударом відзначився Кутроне. Гості відігралися на 76 хвилині – автором рятівного голу став Бонаццолі.

На 84-й хвилині гості могли вирвати перемогу, яка могла б дуже допомогти у боротьбі за виживання в Серії А, але Перотті не реалізував пенальті.

Після 37 турів Емполі набрав 38 очок і знаходиться на 14 місці в турнірній таблиці Серії А, а Салернітани — 31 бал і 17 рядок перед зоною вильоту.

Емполі — Салернітана 1:1

Голи: Кутроне, 31 — Бонаццолі, 76.