Италия

Асист українського хавбека врятував Аталанту від поразки.

У зустрічі 35 туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі поділила очки із Салернітаною (1:1).

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму зусиллями Едерсона, але Аталанта врятувалась на останніх хвилинах матчу. Руслан Маліновський, який вийшов на заміну, віддав шикарну гольову передачу на Маріо Пашаліча, який і зрівняв цифри на табло.

Традиційно після матчу статистичний портал WhoScored розставив оцінки учасникам матчу.

Малиновський з'явився на полі на 75-й хвилині зустрічі. За певний час українець отримав оцінку в 6,8 бала. Це середня оцінка у матчі. Найкращим гравцем матчу був визнаний хавбек гостей – Едерсон – 8,8 бала.

На Football.ua доступний відеоогляд матчу Аталанта — Салернітана.