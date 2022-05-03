Италия

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі італійського чемпіонату.

Аталанта у матчі 35 туру італійської Серії А на своєму полі не змогла обіграти Салернітану. Гра закінчилася із рахунком 1:1.

Аталанта пропустила першою, коли у середині першого тайму результативним ударом відзначився Едерсон. Підопічні Джан П'єро Гасперіні змогли відігратися за дві хвилини до кінця основного часу матчу, коли українець Руслан Маліновський, який вийшов на заміну, віддав класну гольову передачу на Пашаліча, який і зрівняв рахунок у матчі.

Огляд матчу:

Аталанта — Салернітана 1:1

Голи: Пашаліч, 88 — Едерсон, 27

Джерело: MEGOGO.