ЧМ-2022. Отбор

Команда Петракова дізналась ще одного спаринг-партнера.

Збірна України продовжує готуватись до матчу відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Як повідомляє прес-служба УАФ, команда Олександра Петракова проведе товариський поєдинок проти представника італійської Серії А — Емполі.

Матч, як і запланував тренерський штаб, відбудеться 17 травня, за день до іншої підготовчої гри — із хорватською Рієкою. Початок матчу проти Емполі о 21:30 за київським часом.

У матчі з українською збірною на поле вийде голкіпер синіх Гульєльмо Вікаріо, який кілька тижнів тому прийняв у своїй родині жінку з дитиною, що змушені були залишити Україну через війну.

Усі кошти від продажу квитків буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Також відомо, що у 20-х числах травня національна команда зіграє проти ще двох спаринг-патрнерів. Назви клубів стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, що 11 травня о 21:45 за київським часом збірна України зіграє спарринг проти Боруссії М. За текстовою онлайн-трансляцією можна стежити на Football.ua.