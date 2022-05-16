Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 37-го туру італійської Серії А міланський Інтер здобув упевнену перемогу над Кальярі та зберіг шанси за чемпіонський титул у боротьбі зі своїми сусідами із Мілану.

Підопічні Сімоне Індзагі відправили у ворота суперника три м'ячі, авторами яких стали Дарміан та Лаутаро Мартінес (дубль), тоді як за Кальярі єдиним голом відзначився Лікоянніс.

Огляд матчу:

Кальярі — Інтер 1:3

Голи: Лікоянніс,64 — Дарміан, 25, Мартінес, 51, 84

Кальярі: Краньо — Лікоянніс, Альтаре (Карбоні, 79), Чеппітеллі, Белланова — Далберт (Перрейро, 86), Грассі, Марін (Базеллі, 79), Рог (Нандес, 56) — Жоао Педро, Паволетті (Кейта, 56)

Інтер: Ханданович — Бастоні (Д'Амброзіо, 70), де Врей, Шкрініар — Перішич, Чалханоглу, Брозович, Барелла (Гальярдіні, 58), Дарміан (Думфріс, 58) — Мартінес (Санчес, 85), Джеко (Корреа, 70)

Попередження: Чалханоглу, Дарміан.