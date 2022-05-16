До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
Кальярі — Інтер, getty images
16 травня 2022, 10:56
У рамках 37-го туру італійської Серії А міланський Інтер здобув упевнену перемогу над Кальярі та зберіг шанси за чемпіонський титул у боротьбі зі своїми сусідами із Мілану.
Підопічні Сімоне Індзагі відправили у ворота суперника три м'ячі, авторами яких стали Дарміан та Лаутаро Мартінес (дубль), тоді як за Кальярі єдиним голом відзначився Лікоянніс.
Огляд матчу:
Кальярі — Інтер 1:3
Голи: Лікоянніс,64 — Дарміан, 25, Мартінес, 51, 84
Кальярі: Краньо — Лікоянніс, Альтаре (Карбоні, 79), Чеппітеллі, Белланова — Далберт (Перрейро, 86), Грассі, Марін (Базеллі, 79), Рог (Нандес, 56) — Жоао Педро, Паволетті (Кейта, 56)
Інтер: Ханданович — Бастоні (Д'Амброзіо, 70), де Врей, Шкрініар — Перішич, Чалханоглу, Брозович, Барелла (Гальярдіні, 58), Дарміан (Думфріс, 58) — Мартінес (Санчес, 85), Джеко (Корреа, 70)
Попередження: Чалханоглу, Дарміан.