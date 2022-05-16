Италия

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Кальярі.

Міланський Інтер продовжив гонитву за Міланом у чемпіонських перегонах італійської Серії A, обігравши в гостьовому поєдинку 37-го туру сардинський Кальярі (3:1).

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення звітної гри розповів про свої враження від побаченого на полі.

"Усі емоції мали місце в середу, коли ми виграли трофей, про який ми мріли. Дуже важко було грати на тлі перемоги Мілану, але команда дуже добре себе показала в протистоянні проти суперника, який може будь-кому влаштувати проблеми на власному полі.

Я вітаю своїх футболістів із цією грою, тому що подібні успіхи не можна було сприймати як належне, особливо на тлі 120-хвилинної гри в середу.

Мілан у останньому турі гратиме проти Сассуоло. Це дуже хороший супротивник, у якого багато індивідуалістів. Я очікую на відкриту боротьбу в заключному турі в контексті за Скудетто, місць у зоні єврокубків та зоні вильоту. Ми повинні постаратися пройти своїм шляхом із необхідним завзяттям.

Певна річ, що ми відстаємо від наших суперників, тому нам потрібна виключно перемога в заключній грі, а Мілан повинен програти. Це вже траплялося раніше, коли я здобував перемогу з Лаціо, а ми відставали на два очки, проте Ювентус програв Перуджі. Це може повторитися знову.

Лаутаро Мартінес веде нас уперед. Мені здається, що він забив 13 голів у останніх 13 матчах. Його дискваліфікували на гру проти Верони, потім — я зробив вибір на користь іншого нападника в грі проти Спеції, але з того моменту він просто неймовірно грає.

Форвард світового класу та дуже важливий гравець для нас. Завжди працює на команду, а наразі ще й забиває дуже багато.

Навряд чи це стало для когось відкриттям. Я ще на початку сказав Лаутаро, що він забить багато голів у цьому сезоні, тому що навіть у періоди, коли він не міг відзначитися, він все продовжував працювати на тренуваннях на повну. Це було лише питанням часу.

Найбільше в цьому сезоні я шкодує про першу гру проти Ліверпуля. Вони програли лише одну гру в 2022 році — проти нас. Якби ми не опинилися вдесятьох, хто знає, що могло б статися?

Зараз я озираюся на сезон із двома здобутими трофеями, а ми все ще боремося за Скудетто до заключного матчу. Ніколи не міг очікувати, що сукупність цих досягнень супроводжуватиметься такою зупинкою під час виступів у Лізі чемпіонів", — заявив італійський фахівець.

У заключному турі міланський Інтер зіграє проти генуезької Сампдорії вдома.