Италия

Головний тренер Мілана удостоєний почесної нагороди.

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі отримав нагороду найкращого тренера найвищого дивізіону чемпіонату Італії у травні.

Зазначимо, що Мілан зіграв три поєдинки у поточному місяці, набравши по три бали у матчах з Аталантою, Вероною та Фіорентіною.

Зазначимо, що Мілан йде на першому рядку турнірної таблиці, випереджаючи Інтер, найближчого переслідувача, на два очки.

Нагадаємо, що найкращим гравець елітного дивізіону чемпіонату Італії у травні став півзахисник Мілана Сандро Тоналі.