Головний тренер Мілана удостоєний почесної нагороди.
Стефано Пьолі, фото getty images
19 травня 2022, 19:46
Головний тренер Мілана Стефано Пьолі отримав нагороду найкращого тренера найвищого дивізіону чемпіонату Італії у травні.
Зазначимо, що Мілан зіграв три поєдинки у поточному місяці, набравши по три бали у матчах з Аталантою, Вероною та Фіорентіною.
Зазначимо, що Мілан йде на першому рядку турнірної таблиці, випереджаючи Інтер, найближчого переслідувача, на два очки.
Нагадаємо, що найкращим гравець елітного дивізіону чемпіонату Італії у травні став півзахисник Мілана Сандро Тоналі.