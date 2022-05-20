Туринці хочуть підписати нового гравця на оборону.
Габріел Магальяйнс, getty images
20 травня 2022, 20:13
Ювентус розглядає варіанти посилення оборонної лінії команди у найближче літнє трансферне вікно після відходу К'єлліні.
Як повідомляє видання Tuttosport, туринський клуб націлився на захисника Арсеналу Габріела Магальяйнса.
Цього сезону бразильський футболіст провів 38 поєдинків, у яких відзначився чотирма забитими голами.
Нагадаємо, що Ювентус визначився з ціною, за яку готовий викупити Морату.