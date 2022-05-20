Италия

Туринці хочуть підписати нового гравця на оборону.

Ювентус розглядає варіанти посилення оборонної лінії команди у найближче літнє трансферне вікно після відходу К'єлліні.

Як повідомляє видання Tuttosport, туринський клуб націлився на захисника Арсеналу Габріела Магальяйнса.

Цього сезону бразильський футболіст провів 38 поєдинків, у яких відзначився чотирма забитими голами.

Нагадаємо, що Ювентус визначився з ціною, за яку готовий викупити Морату.