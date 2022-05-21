Италия

Форвард Роми цього сезону запалює за свій новий клуб.

Напередодні, у рамках заключного туру італійської Серії A Рома в гостьовому поєдинку зуміла здолати Торіно (3:0), завдяки чому тепер точно потрапить до наступного розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Торіно — Рома 0:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "вовків" Теммі Абрахам у звітній зустрічі відзначився одразу двома голами, завдяки чому додатково збільшив власні показники результативності в поточному сезоні та встановив видатне статистичне досягнення.

Лише за один сезон виступів в "елітному" дивізіоні італійського футболу нападник зумів забити 17 голів за футбольний рік, завдяки чому перевершив показник Джеррі Гітченса, який відзначився 16 голами в складі міланського Інтера в сезоні-1961/62.

"Це був хороший рік для мене, але я все ще сподіваюся розвити успіх за допомоги завойованого трофею з клубом. У цьому випадку справи будуть узагалі ідеальними", — заявив англійський виконавець.

Загалом, у поточному сезоні Абрахам відзначився 26 голами та п’ятьма гольовими передачами в 51 зіграному матчі.