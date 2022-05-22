Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Римський Лаціо у заключному турі італійської Серії A не вимагав від себе надзусиль для того, аби зрештою випередити принципових суперників за містом у турнірній таблиці, тому зголосився провести видовищну перестрілку проти Верони на власному полі. Ще в першому таймі команди діві обмінялися голами, після чого повторили цю процедуру одного разу поперерві.

Огляд матчу:

Лаціо — Верона 3:3

Голи: Кабрал, 16, Андерсон, 29, Педро, 62 — Сімеоне, 6, Лазання, 14, Онгла, 76

Лаціо: Стракоша — Лаццарі, Луїс Феліпе (Каменовіч, 46), Ачербі, Марушич — Мілінковіч-Савіч, Катальді, Башич — Андерсон, Кабрал, Дзакканьї (Педро, 48).

Верона: Берарді — Чеккеріні (Тамез, 46), Коппола, Шутало (Касале, 30) — Фараоні, Онгла (Давідовіч, 85), Велозу, Лазовіч — Лазанья, Капрарі (Депаолі, 87) — Сімеоне (Бесса, 70).

Попередження: Луїс Феліпе, Лейва — Онгла, Велозу, Чеккеріні, Фараоні, Касале, Лазанья.

Джерело: MEGOGO.