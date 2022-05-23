Италия

Становище півзахисника в туринському клубі є невизначеним.

Не дивлячись на загалом невдалий сезон для туринського Ювентуса, для його півзахисника Адрієна Рабіо цей футбольний рік став визначальним на шляху до становлення в якості основного гравця команди.

Однак, ще від часів зимового трансферного вікна залишається незрозумілим становище 27-річного виконавця в стані "Старої Синьйори", бо раніше туринці розглядали можливості для його продажу, а наразі італійська преса повідомляє про те, що "б’янконері" намагаються відхиляти будь-які пропозиції щодо його трансферу.

Однак, інтерес до французького футболіста все ж таки існує, про що свідчить інформація щодо одразу двох зацікавлених у Рабіо неназваних англійських клубах.

Як повідомив журналіст Нікола Скіра, Юве розпочав розгляд цих пропозицій.

У поточному сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі в 45 зіграних матчах.