Италия

Туринці хочуть підписати захисника Наполі.

Ювентус розглядає варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно після прощання з Джорджо К'єлліні.

Як повідомляє видання Tuttosport, туринський клуб націлився на сенегальського захисника Наполі Каліду Кулібалі.

У поточному сезоні Каліду Кулібалі провів за Наполі 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, що раніше Наполі покращив пропозицію щодо нового контракту для Каліду Кулібалі.