Туринці хочуть підписати захисника Наполі.
Каліду Кулібалі, getty images
23 травня 2022, 20:15
Ювентус розглядає варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно після прощання з Джорджо К'єлліні.
Як повідомляє видання Tuttosport, туринський клуб націлився на сенегальського захисника Наполі Каліду Кулібалі.
У поточному сезоні Каліду Кулібалі провів за Наполі 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.
Нагадаємо, що раніше Наполі покращив пропозицію щодо нового контракту для Каліду Кулібалі.